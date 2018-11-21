Piyanist Gülsin Onay Öğrencileri İle Aynı Sahnede

İKSEV Karataş binasında Devlet Sanatçısı Gülsin Onay ile çalışma fırsatı bulan genç piyanistler, 22 Kasım 2018 Perşembe akşamı MÜZİKSEV Konser Salonu'nda Gülsin Onay ile verecekleri konserle dinleyicilerin karşısına çıkacaklar. Ustalık Sınıfı çalışmaların çok verimli geçtiğini iafede eden Gülsin Onay, öğrencilerinin hepsinin üstün yetenekli olduğunu belirtti ve geleceğin piyanistlerle çalışmak, onlara kimi zaman teknik, kimi zaman yorum veya eserin mimarisi hakkında yardımcı olmanın çok güzel olduğunu söyledi.

Zengin bir program hazırlayan Onay ve öğrencilerinin konseri 20.30 da başlayacak. Konseri izlemek isteyenler 0232 463 03 00 numaralı telefondan yer ayırtabilirler.