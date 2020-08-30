Piyanist Büşra Kayıkçı, 30 Ağustos Zafer Resitali'nde sahne aldı
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Piyanist Büşra Kayıkçı, 30 Ağustos Zafer Resitali'nde sahne aldı

Genç piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı, Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında sanatseverlerle buluştu.

30.08.2020 19:58 | Son Güncelleme: 30.08.2020 20:03

Genç piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı, Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında sanatseverlerle buluştu.

Beyoğlu'ndaki tarihi Galata Kulesi'nin etkileyici ortamında, açık havada gerçekleşen "30 Ağustos Zafer Resitali"ne, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, konserin ardından sanatçıyı tebrik ederek, "Milletçe başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Sanatçı konserde, ilk kez yorumladığı "Kuledibi no.1" eserinin yanı sıra "Tuna İstanbul", "Yeşil", "Yol", "Doğum" ve "Madde 12" adlı eserlerin de içinde bulunduğu bir repertuvarı izleyenlerin beğenisine sundu.

27. İstanbul Caz Festivali'nde "Genç Cazcılar" kategorisinde performans sergileyecek olan sanatçı, yaklaşık bir saat sahnede kaldı.

Piyanist Büşra Kayıkçı, 30 Ağustos Zafer Resitali'nde sahne aldı

Kaynak: AA

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