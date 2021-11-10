Piyanist Aziza Mustafa Zadeh CRR'de müzikseverlerle buluştu - Haberler
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Piyanist Aziza Mustafa Zadeh CRR'de müzikseverlerle buluştu

AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Kültür Sanat
Piyanist Aziza Mustafa Zadeh CRR'de müzikseverlerle buluştu

"Türk Dünyası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları" kapsamında Azerbaycan'ı temsilen piyanist Aziza Mustafa Zadeh sahne aldı.

İSTANBUL (AA) - "Türk Dünyası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları" kapsamında Azerbaycan'ı temsilen piyanist Aziza Mustafa Zadeh sahne aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki konsere çok sayıda müziksever ilgi gösterdi.

1991'de bağımsızlıklarını kazanan Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan bağımsızlıklarının 30. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle İstanbul'da kutluyor.

Bu kapsamda müzikseverlerle buluşan piyanist Aziza Mustafa Zadeh, "Bakü geceleri", "Seher in Karabağ", "Quiet Alone", "Sarı Gelin" ve "Uzun İnce Bir Yoldayım"ın da aralarında bulunduğu repertuvarı seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren konserde, sanatçıya, "Thelonious Monk" bestesini icra ederken oğlu Ramiz Han eşlik etti.

Piyanist Aziza Mustafa Zadeh CRR'de müzikseverlerle buluştu

Piyanist Aziza Mustafa Zadeh CRR'de müzikseverlerle buluştu

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
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