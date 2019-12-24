: Piyangoda büyük ikramiye kazandığını sanan muhabir TV'de 'Yarın işe gelmiyorum' dedi, daha sonra...

24.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:42

İspanya'da kendisine 4 milyon euroluk büyük ikramiyenin isabet ettiğini düşünen bir televizyon muhabiri, çalışma arkadaşlarına hitaben canlı yayında "Yarın işe gelmeyeceğim" dedi. Ancak muhabirin daha sonra aslında sadece 5 bin euro kazandığı anlaşıldı.

İspanya Devlet Televizyonu RTVE'de çalışan Natalia Ecudero, büyük ikramiyeyi kazandığını sanarak kameranın önünde çığlıklar da attı.

Ülkedeki Noel Piyangosu'nda büyük ikraöiye 4 milyon euro ancak ikramiyenin çok sayıda talihli arasında paylaşıldığı da oluyor.

Natalia Escudero, daha sonra yayın sırasındaki tepkileri nedeniyle özür diledi, bu kadar "duygusal" davrandığı için üzgün olduğunu söyledi.

Escudero, sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde profesyonellikten uzak davranmakla suçlanınca özür diledi.

Görüntülerde, Escudero havalara zıplarken, şampanyalar patlatılıyor.

İzleyiciler Escudero'yu, büyük ikramiye kazandığı ve işinden ayrılacağı izlenimi vermekle suçladı.

İlk yayından kısa süre sonra, Escudero yeniden TV'ye çıktı ve ağzına fermuar çekiyormuş işareti yaptı.

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