Piyango milyoneri Murat Tokmak'ı binlerce kişi takibe aldı Antalya'da bir ilaç firmasında kuryeyken, Milli Piyango'nun 2017 yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin çıktığı Murat Tokmak'ı, sosyal medyadan yüz binler takip etmeye başladı.

Antalya'da bir ilaç firmasında kuryeyken, Milli Piyango'nun 2017 yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin çıktığı Murat Tokmak'ı, sosyal medyadan yüz binler takip etmeye başladı. İnstegram hesabında 384 bin takipçi sayısına ulaşan Tokmak, ilginç oto aksesuar tasarımları ve anılarını paylaşıyor.

Milli Piyango İdaresi'nin 2017 yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL'lik büyük ikramiye, İstanbul, Ordu, KKTC ve Antalya Muratpaşa'ya çıktı. Muratpaşa Şarampol Kavşağı'nda seyyar Milli Piyango bayii Havva-Orhan Kostakoğlu çiftinden alınan biletin talihlisi ise, bir ilaç firmasında kurye olarak çalışan Murat Tokmak oldu. Aradan geçen 3 yılın ardından Tokmak, 61 milyon TL'den çeyrek biletine düşen 15 milyon 250 bin lirayla, çeşitli yatırımlar yaparak bir iş adamı oldu. Çocukluğundan bu yana otomobil hayaliyle yaşayan Tokmak, 19 personelin çalıştığı oto yıkama, oto aksesuar ve oto kaplama olmak üzere 3 farklı iş yeri açtı, 8 araba aldı, birçok sayıda konuta yatırım yaptı.

384 BİN KİŞİ TAKİP EDİYOR

Neşeli yüzüyle personellerine patron ilişkisinden çok bir arkadaş gibi davranan Tokmak, son olarak iş yerlerinde satın aldığı eski model araçları tasarlayıp içlerinde havuz ve mangal alanları oluşturup trafiğe çıkmış, her ne kadar renkli görüntüler oluştursa da trafik cezası yemekten kurtulamamıştı. Sosyal medya üzerinden bu gibi anıları ve müşterilerine yaptığı özel oto aksesuar tasarımlarını paylaşan Tokmak'ı, zaman ilerledikçe yüz binlerce kişi takip etmeye başladı. Şuanda İnstegram'daki hesabını 384 bin kişinin takip ettiği Tokmak'ın paylaştığı resim ve videolar binlerce görüntülenme ve beğeni alıyor.

"HAYAT PAYLAŞTIKÇA GÜZEL OLUYOR"

Yoksul bir aileden geldiğini belirten Murat Tokmak, 19 kişiye istihdam sağladığını ve ilerleyen zaman zarfında hedefinin çeşitli noktalara iş yerlerinin şubelerin açarak istihdam sayısını arttırmayı hedeflediğini söyledi. Sosyal medyada kendisini binlerce kişini takip etmesinden mutlu olduğunu da sözlerine ekleyen Tokmak, "Orada iş yerindeki arkadaşlarımızla eğlenceli videolar çekip yayınlıyoruz. Aynı zamanda müşterilerimize hazırladığımız tasarımları sergiliyoruz. Paylaşımlara gelen olumlu tepkiler ya da eleştiriler dahi olsa beni mutlu ediyor. İnsanların anılarını, neşesini, yaptıkları işleri başka insanlara göstermesi abartılmamak şartıyla şuanda günümüzde yaşamın bir parçası. Hayat paylaştıkça güzel oluyor." dedi.

(Suat Metin/İHA)

Kaynak: İHA