Piyango ile zenginlik hayali

Milli Piyango İdaresi tarafından ilk çekilişin yapıldığı 11 Kasım 1939'dan bu yana milyonlarca kişi hayallerini gerçekleştirebilmek için kuyruklara giriyor. Bu yıl da zengin olma hayalleri birçok kişi için devam ediyor. Ancak milyonlarca kişi arasından büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali ise çok düşük.

Kaynak: DailyMotion.com