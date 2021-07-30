Piyadeler Mahallemizdeki Eski Belediye Binasını Ziyaret Ettik

Başkan Yardımcımız Halis Özcan ve Muhtarımız İsa Bilgiç ile birlikte Piyadeler Mahallemizi ziyaret ederek, belediye binasında ve halı saha çevresindeki yapılacak çalışmaları yerinde inceledik.