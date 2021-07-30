Piyadeler Mahallemizdeki Eski Belediye Binasını Ziyaret Ettik
Başkan Yardımcımız Halis Özcan ve Muhtarımız İsa Bilgiç ile birlikte Piyadeler Mahallemizi ziyaret ederek, belediye binasında ve halı saha çevresindeki yapılacak çalışmaları yerinde inceledik.
Başkan Yardımcımız Halis Özcan ve Muhtarımız İsa Bilgiç ile birlikte Piyadeler Mahallemizi ziyaret ederek, belediye binasında ve halı saha çevresindeki yapılacak çalışmaları yerinde inceledik.
Ziyaretimiz sırasında hemşerilerimizle selamlaşarak hayırlı işler diledik.
Kaynak: Habermetre