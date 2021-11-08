VAN (Habermetre) - İlçemiz sakinlerinden Van'da görev yapan 22 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Onur Işık kansere yenik düştü. Uzman Çavuş IŞIK, Posof ilçesinde toprağa verildi.

Bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi gören Uzman Çavuş Onur Işık için memleketinde askeri tören düzenlendi. 22 yaşında ve bekar olan Piyade Uzman Çavuş Onur IŞIK görev yaptığı Van'da kan kanserine yakalandı. Uzun zamandır tedavi gören Işık önceki 05. 11. 2021 tarihinde hayatını kaybetti. Onur Işık'ın cenazesi Posof'a getirilerek Posof Merkez Camii'nde düzenlenen askeri törenin ardından Savaşır köyünde askeri törenle toprağa verildi.

Törene İl ve İlçelerden Askeri ve sivil erkan ile İlçe protokolü katıldı.

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