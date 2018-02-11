Piyade Uzman Çavuş Akdoğan'ın Babaevinde Yas Var

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın (28) İzmir'deki babaevinde yas var.

Şehit Akdoğan'ın Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki evine giden askeri yetkililer, şehadet haberini yakınlarına iletti.

Oğullarının şehit olduğu haberini alan baba Zeki ve anne Fatma Akdoğan gözyaşı döktü.

Şehadet haberini alan ailenin evine Türk bayrağı asıldı.

Ali Akdoğan'ın harekat öncesi Fatma Akdoğan'ı arayarak, "seni çok seviyorum anne" dediği öğrenildi.

Şehidin erkek kardeşi Gökhan Akdoğan'ın da Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sözleşmeli er olarak görev yaptığı bildirildi.