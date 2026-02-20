Piyade Üsteğmen Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı
Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden Piyade Üsteğmen Hüsnü Doğan Kalyoncu için düzenlenen cenaze töreni Zonguldak'ın Kandilli beldesinde gerçekleştirildi. Törene katılan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kalyoncu'nun ailesine taziyelerini iletti.
Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden Piyade Üsteğmen Hüsnü Doğan Kalyoncu'nun cenazesi, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde düzenlenen törenin ardından Trabzon'a uğurlandı.
Kahramanmaraş 3'üncü Mekanize Piyade Tabur Komutanlığında görevli olan Piyade Üsteğmen Hüsnü Doğan Kalyoncu için Kandilli'de cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, protokol üyeleri, ailesi, sevenleri katıldı.
İl Müftüsü Halil İbrahim Demir tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Düzenlenin törenin ardından Kalyoncu'nun cenazesi defnedilmek üzere Trabzon'a gönderildi.
Vali Hacıbektaşoğlu, törende Kalyoncu'nun ailesine taziyelerini bildirdi. - ZONGULDAK