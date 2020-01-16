: Piyade Sözleşmeli Er Miyanyedi'nin şehadet haberi ailesine verildi

16.01.2020 03:06 | Son Güncelleme: 16.01.2020 03:08

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan piyade sözleşmeli er Sait Miyanyedi'nin şehadet haberi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki ailesine verildi.

Şehidin ilçeye bağlı Dereköseler köyündeki ailesinin evine gelen Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, üzücü haberi baba Satılmış ile anne Naciye Miyanyedi'ye verdi.

Eve ve mahalleye Türk bayrakları asılırken, Miyanyedi'nin şehit olduğu haberini alan yakınları ve komşuları da aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit piyade sözleşmeli er Sait Miyanyedi'nin cenazesinin bugün Dereköseler köyünde, ikindi vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu