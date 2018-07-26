Pitonun Yuttuğu Tavukları Karnına Basarak Tek Tek Çıkarttı

Hindistan'da bir ailenin tavuklarını yutan yılan kaçamadan yakayı ele verdi. Tavukların sahibi adam bir eliyle kafasını bir eliyle kuyruğunu tutup ayağı ile bastırarak yılanın karnındakileri çıkarttı.

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İzleyenleri dehşete düşüren video, sosyal medyada kısa sürede en çok izlenen ve paylaşılanlar arasına girdi.