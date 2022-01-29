Piton döner, yurt içi ve yurt dışına açılıyor

SEYHAN, ADANA (İHA) - Adanalı dönerci Mehmet İkram Taş, piton dönerde bayilik görüşmelerinin başladığını söyledi.

Seyhan ilçesinde dönercilik yapan Taş, bilinen dönerlere farklılık katarak 1 buçuk metrelik tavuk döner üretti. Ekmeğin içerisine tablacı salatası koyduktan sonra dışını ise çeşitli peynirlerle harmanlayan Taş, bu dönere ise tescil alarak 'piton döner' adını koydu.

Yurt içi ve yurt dışından çok fazla talep alan Taş, bayilik görüşmelerine başladığını açıkladı.

Öncelikli hedefinin Türkiye'de şubeler açmak olduğunu belirten Mehmet İkram Taş, "Türkiye içinde ilk bayiliklerimizi verdikten sonra yurt dışına şube açacağız. Görüşmelerimiz çok güzel gidiyor. Önümüzdeki aylarda piton döner Türkiye'nin farklı illerinde vatandaşlarla buluşacak" diye konuştu. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi