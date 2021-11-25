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Pitirik Puf müzik piyasasını yaktı

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Pitirik Puf müzik piyasasını yaktı

Pitirik Puf adıyla tanınan şarkıcı Güzel Hüsne Kaya, "Yak Yak" adlı şarkısıyla müzik piyasasını adeta yaktı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Pitirik Puf adıyla tanınan şarkıcı Güzel Hüsne Kaya, "Yak Yak" adlı şarkısıyla müzik piyasasını adeta yaktı.

1995 Kahramanmaraş doğumlu olan Güzel Hüsne Kaya, ailesi ile birlikte İstanbul'a geldikten sonra sahneye çıkmaya başladı. Ünlü sanatçılar ile birlikte sahne aldı. Müzisyenlik kariyerinin yanı sıra oyunculuk ve profesyonel dansçı olarak da kariyerini sürdüren Kaya, dijital müzik platformlarında yayınlanan ilk şarkısı "Yak Yak" ile hem sosyal medyada hem de dijital müzik platformlarında ses getirmeyi başardı. - İSTANBUL

Pitirik Puf müzik piyasasını yaktı

Pitirik Puf müzik piyasasını yaktı

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