Pitbullun yaraladığı minik Gülseren, yolda yürümeye bile korkuyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da annesiyle yolda yürürken pitbull cinsi köpeğin saldırdığı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 6 yaşındaki Gülseren Akyüz, yaşadığı olayın hem fiziksel hem de psikolojik izlerini taşıyor.

Gülseren Akyüz, Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nde 28 Ağustos 2020'de annesi Hatice Akyüz ve yakınlarıyla yolda yürürken sahipli pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin müdahalesiyle köpeğin saldırısından yaralı kurtarılan kız çocuğu, hastanede gördüğü tedavi sonrası iyileşti ancak vücudunda yara izleri kaldı.

Anne Hatice Akyüz, AA muhabirine, saldırıdan önce köpekleri çok seven kızının olaydan sonra yolda yürümeye bile korktuğunu anlattı.

Birinci sınıfa başlayan kızının okul evlerine çok yakın olmasına rağmen servis kullanmak durumunda kaldığını dile getiren Hatice Akyüz, "Olayın etkisi hale devam ediyor, yolda bile yürüyemiyor hala. 'Yürüyerek şuraya gidelim.' diye ikna etmeye çalışıyorum ama parka bile gitmiyoruz biz. Belki o zamandan bu yana bir, iki defa gitmişizdir ama onda bile tedirgin. Ona bir şeylerin gelip zarar vereceğini düşünüyor." diye konuştu.

"Kızım sanki yarası daha tazeymiş gibi hissediyor"

Kızının vücudunda saldırının izlerini taşıdığını aktaran Akyüz, "Köpek ısırığı olduğu için hastanede kızımın yaralarına dikiş atılamadı, yara izleri hala var. Kızıma banyo yaptırırken izi olan yerlere elim gelince irkiliyor. Kızım sanki yarası daha tazeymiş gibi hissediyor." dedi.

Saldırıdan önce kızının sokak köpeklerinden bile tedirgin olmadığını ancak şimdi birçok hayvandan da korktuğunu belirten Akyüz, şöyle devam etti:

"Kızım tavuktan dahi korkuyor, kendisine saldıracaklarını düşünüyor. Eskiden hayvanları çok severdik ama şimdi kuş bile besleyemiyoruz. Canlı şeylerden korkuyor, oyuncak köpekler, hayvanlar alırdık ama onlardan da korkuyor. Yolda yürürken korktuğunu söylediğinde, 'Kızım ben varım.' diyorum, o da bana 'Köpek saldırdığı gün de sen vardın.' diyor, bana olan güveni de kayboldu."

Gaziantep'te iki pitbullun saldırdığı minik Asiye haberini görünce de çok etkilendiklerini kaydeden Akyüz, "Kızıma haberi izletmedim, ben bile parça parça izleyebildim. Asiye'nin durumu bizden daha ağır, yaraları fazla, aileye geçmiş olsun. Onları çok iyi anlıyorum. O kız çocuğunun bundan sonraki hayatı eskisi gibi olmayacak maalesef." diye konuştu.

"Para cezası verilsin istemiyordum"

Hatice Akyüz, kızına saldıran pitbull köpeğinin sahibinden şikayetçi olduklarını ve davanın para cezasıyla sonuçlandığını anlattı.

Cezaların daha caydırıcı olmasını isteyen Akyüz, "Köpek saldırdığı gün kızımın üzerinde olan ve parçalanan elbiseyi mahkemeye gösterdim ama her şeye rağmen 2 bin liralık ceza kesildi, ben para cezası verilsin istemiyordum. Eğer insanlar böyle bir köpeği besliyorsa o zaman bunun sorumluluğunu da almak zorunda." ifadelerini kullandı.

Pitbull saldırısına uğrayan 6 yaşındaki Gülseren de daha önce köpekleri sevdiğini ama şimdi çok korktuğunu belirtti.

Yaşadığı mahallede bulunan bir köpekten de çok korktuğunu anlatan Akyüz, "Mahallede bir köpek var, o dışarıda olunca çok korkuyorum, ben dışarıya çıkamıyorum." dedi.

Sokak Hayvanlarının toplanması ve barınaklara gönderilmesi kararını doğru buluyor musunuz? #SokakHayvanları | #Barınak — Haberler (@Haberler) December 28, 2021

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

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