Pitbullun saldırdığı 2 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı Iraklı 2 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı Iraklı 2 kişi yaralandı. Polis, köpeği hayvan barınağına teslim etti, sahibini ise gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir parkta pitbull cinsi köpeğin insanlara saldırdığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Irak uyruklu Sabar J. (39) ve Ali Hasan Albood Al E.'nin (37) pitbullun ısırmasıyla yaralandığını belirledi. Yaralılar, çağrılan ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Polis ekipleri, olay yerinden ayrılan köpeğin sahibi Murat A.'yı, evinde gözaltına aldı. El konulan köpek ise Afyonkarahisar Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer