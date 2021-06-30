PİTBULLUN, ATI ISIRDIĞI ANLAR KAMERADA
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PİTBULLUN, ATI ISIRDIĞI ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da sahipsiz pitbull cinsi köpek, hurdacıların atına saldırdı.

ADANA'da sahipsiz pitbull cinsi köpek, hurdacıların atına saldırdı. Köpeğin, atın ağzını ısırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ne sahipsiz bir pitbullu, at arabasıyla hurda toplayan Gökhan Önen ile arkadaşı Aziz Işılay'ın atına saldırdı. Köpek, atın ağzını ısırdı. Bu sırada at arabasının üzerinde bulunan Önen ve Işılay, korkudan köpeğe müdahale edemedi. Çevredekilerin müdahalesiyle köpek, bölgeden uzaklaştı. Köpekten kurtulan at ise kaçarken park halindeki otomobile çarptı. Yaşananlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İhbar üzerine bölgeye Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı çalışmayla yakalanan köpek, barınağa teslim edildi. Atın sahibi Gökhan Önen şikayetçi olmadı.

Veteriner hekime götürülerek tedavi edilen atın durumunun iyi olduğu bildirildi.

PİTBULLUN, ATI ISIRDIĞI ANLAR KAMERADA
PİTBULLUN, ATI ISIRDIĞI ANLAR KAMERADA
PİTBULLUN, ATI ISIRDIĞI ANLAR KAMERADA
PİTBULLUN, ATI ISIRDIĞI ANLAR KAMERADA
PİTBULLUN, ATI ISIRDIĞI ANLAR KAMERADA
PİTBULLUN, ATI ISIRDIĞI ANLAR KAMERADA
PİTBULLUN, ATI ISIRDIĞI ANLAR KAMERADA
PİTBULLUN, ATI ISIRDIĞI ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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