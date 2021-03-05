Pitbullla fabrika bekçisine dehşeti yaşattılar
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Pitbullla fabrika bekçisine dehşeti yaşattılar

05.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:37

Arnavutköy'de fabrika bekçisi, gece yarısı fabrikanın etrafında dolaşan 3 kişiyi uyarınca saldırıya uğradı.

Arnavutköy'de fabrika bekçisi, gece yarısı fabrikanın etrafında dolaşan 3 kişiyi uyarınca saldırıya uğradı. 3 kişi, yanlarındaki pitbull köpeği bekçinin üzerine saldı. Çalışanın yaşadığı dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta sonu Arnavutköy'de bir fabrikada yaşandı. İddiaya göre fabrikada bekçilik yapan O.Ö, saat 02.00'da fabrikanın etrafında dolaşan 3 kişiyi fark etti. Bekçi, kişileri sözlü bir şekilde uyararak fabrika çevresinde dolaşmamalarını söyledi. Bunun üzerine şahıslar ile bekçi arasında tartışma çıktı. 3 kişi, fabrika çalışanına yanlarında bulunan pitbull cinsi köpekle birlikte saldırdı. Neye uğradığını şaşıran fabrika çalışanı, bacağını ısıran köpekten dakikalarca kurtulamadı. Bekçi bir süre sonra köpekten kurtularak fabrika içerisine kaçtı. Yaşanan dehşet dolu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, fabrika çalışanı O.Ö. olay sonrası kaçan 3 kişiden şikayetçi oldu. Pitbull saldırısı sonucu bacağından ağır şekilde yara alan O.Ö, kendi imkanları ile gittiği hastanede tedavi altına alındı.

(Batuhan Toprak/İHA)

Pitbullla fabrika bekçisine dehşeti yaşattılar
Pitbullla fabrika bekçisine dehşeti yaşattılar
Pitbullla fabrika bekçisine dehşeti yaşattılar
Pitbullla fabrika bekçisine dehşeti yaşattılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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