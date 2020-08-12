PİTBULL YASAĞI KÂĞIT ÜSTÜNDE KALDI
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PİTBULL YASAĞI KÂĞIT ÜSTÜNDE KALDI

"Satışlar internet üzerinden 'sahiplendirme' adı altında yapılıyor.

PİTBULL YASAĞI KÂĞIT ÜSTÜNDE KALDI
12.08.2020 09:32 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:43

"Satışlar internet üzerinden 'sahiplendirme' adı altında yapılıyor."

"Yasağa uymayanlara 9 bin 563 lira idari para cezası var."

"Çözümü kanunu kesin olarak uygulamak ve insanımızı eğitebilmektir."

Burçak BOZKUŞ-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL- Hayvanların Korunması Kanunu'na göre, Pitbull Terrier ve Japanese Tosa gibi çevresine tehlike arz eden hayvanlar sahiplenilmesi, üretilmesi ve satışı yasaklandı. Uymayanlara 9 bin 563 lira idari para cezası uygulanıyor. Ancak tüm yasaklara rağmen internet üzerinden Pitbull satışları yapılmaya devam ediyor. Satışlar internet üzerinden 'sahiplendirme' adı altında yapılıyor.

 

"PİTBULLAR İNTERNET SİTELERİNDE 'SAHİPLENDİRME' ADI ALTINDA SATILIYOR"12 yıldır pet shop işletmeciliği yapan Hakan Yıldırım, satışı yasak olan ırkların merdiven altı üretimlerle internet üzerinden satılmaya devam ettiğini söyledi. Yıldırım, "Mağazacılar olarak bizde satışı kesinlikle yasak olan ırkların, temin edilme şekli gördüğümüz kadarıyla internet ortamı siteler merdiven altı üretimler. O şekilde gerçekleştiriliyor. Bununla ilgili bizler de şikayet alıyoruz. Müşterilerimizden özellikle sizden mi alıyorlar, satışlar sizden mi oluyor gibi dönüşler alıyoruz. Birçok sitede bugün girdiğiniz zaman bulabilirsiniz. Sahiplendirme adı altında satılan ırklar. Numarayı aradığınız zaman size belli bir ücret talep edilerek satılabiliyor. X bir siteden girdiğiniz zaman ürünleri zaten görebiliyorsunuz. Aynı şekilde bu canlılar da orada fotoğraflarla beraber teşhir ediliyor. Ama sahiplendirme adı altında geçiyor. Numaralar var aradığınız zaman bir kişiyle bağlantıya geçip o kişiyle bir ücret talep edip ücret üzerinden görüşüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"PİTBULLARI İŞKENCE GÖRMÜŞ ŞEKİLDE BULUYORUZ"Veteriner Hekim Tayfur Göksu, yasaklı ırkların satışının bir an önce son bulması gerektiğinin altını çizdi. Göksu, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun son maddelerinde Japanese Tosa, Pitbull ve benzeri ırklar, kanun maddesinde açıkça belirtildiği üzere yasaklı ırklar. Ama maalesef toplumumuzda nedense yasağa karşı bir eğilim var. Eğitimle alakalı olduğunu ve kesinlikle araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Bize bu pitbullar yaralanmalar, dövüştürmeler neticesinde geliyor. Yüzleri, burunları, vücutlarının çeşitli yerlerinde sigara söndürülmüş, eziyet ve işkence görmüş halde geliyor. Biz de bunları bir can olarak kabul ettiğimiz için tedavilerini yapıyoruz. Çözümü kanunu kesin olarak uygulamak ve insanımızı eğitebilmektir. Üretiminin engellenmesi lazım. Bu hayvanlar mutlaka bir yerlerde çoğaltılıyor, üretiliyor doğurtuluyor daha doğrusu. Bunun önüne geçmek lazım ki mesele kaynağından kurutulabilsin" şeklinde konuştu.

"CEZALARIN UYGULANMASINDA PROBLEMLER YAŞANIYOR"Büyükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Şefi Deniz Aygün, cezaların uygulanmasında problemlerin yaşandığını belirtti. Bu yüzden internet üzerinden satışların devam ettiğini söyleyen Aygün, "Yasak ırklı hayvanlarda şu anda yasa gereği bakıldığında beslendiğinde ya da herhangi bir şekilde satışa arz edildiğinde hayvan başına 9 bin 563 lira idari para cezası var. Ama cezaların uygulanmasında belli başlı problemler yaşanıyor. Dolayısıyla tam etkin bir kontrol sağlanamadığı için de özellikle internet ortamında bu hayvanların satışı devam ediyor. Örneğin Amerika'da bebek besleyen pitbullar da vardır ama bizim ülkemizde genelde pitbull cinsi köpekleri dövüştürmek ya da saldırı amaçlı kullandıkları için hayvanları buna göre yetiştiriyorlar. Dolayısıyla bir süre sonra kendisine, diğer hayvanlara ve insanlara zarar verme riski çok yüksek oluyor" dedi.

"DUYARLI VATANDAŞLARIN İHBARDA BULUNMALARI LAZIM"

Yasaklı ırkların satışının önüne geçilebilmesi için vatandaşlara da büyük görevler düştüğünü ifade eden Deniz Aygün, "Zaten satışı ve pazarlanması yasak olduğu için bunların üretimleri de merdiven altı diye tabir edilen yerlerde. Kontrolü çok zor. Duyarlı vatandaşların belediyelere kaymakamlıklara Tarım ve Orman Bakanlığına mutlaka ihbarda bulunmaları lazım. Bizim rehabilitasyon merkezimizde 150'ye yakın pitbull cinsi köpeğimiz var. Bunlarda genelde besleyenlerin elinden kaçmış oluyorlar ya da dövüştürülme sonucu artık hayvanın bütün direnci bitmiş oluyor bunların da bakım maliyetleri yüksek olduğu için sokağa terk ediyorlar. Dolayısıyla hem vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine hem de sahada gezen ekiplerimiz de alıp rehabilitasyon merkezimize getiriyoruz. ve sahiplendirilmesi zaten yasak olduğu için ömürlerinin sonuna kadar burada bakımlarını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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