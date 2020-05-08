Pitbull'un saldırdığı köpek görevinin başında

Pitbull'un saldırdığı köpek görevinin başında Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yetiştirilmesi yasaklı ırklar arasında gösterilen 'pitbull' cinsi köpek, dükkan önünde zincirle bağlı olan 2 yaşındaki köpeğe saldırdı.

Pitbull'un saldırdığı köpek görevinin başında

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yetiştirilmesi yasaklı ırklar arasında gösterilen 'pitbull' cinsi köpek, dükkan önünde zincirle bağlı olan 2 yaşındaki köpeğe saldırdı. Pitbull cinsi köpek gözetim altına alınırken, saldırıya uğrayan Rotweiller cinsi köpek iyileşerek kaldığı yerden dükkan önünde beklemeye başladı.

21 Mart'ta Marmaris'e bağlı Taşhan mevkiinde bulunan Taşhan Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden Muhammet A.'nın atölyesinin önüne bağladığı 2 yaşındaki rotweiller cinsi köpeğe, Kubilay Ö.'nün gezdirmeye çıkardığı bir arkadaşına ait olan pitbull cinsi köpek saldırdı.

Ertesi sabah saatlerinde atölyesini açmaya gelen Muhammet A., köpeğinin yaralı olduğunu fark edip, veterinere götürdü. Köpek tedavi edildikten sonra sahibine teslim edilirken, iş yerindeki güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen Muhammet A. Görüntüleri izleyince şok oldu. Görüntülerin tamamını izleyen Muhammet A., ardından jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığının başlattığı soruşturma kapsamında pitbull cinsi köpeğe el konulup, Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Saldırıya uğrayan köpeğin sahibinin yan komşusu Abdullah Yeşil, iki defa pitbull cinsi köpeğin bağlı köpeğe saldırdığına şahit olduğunu söyledi. Yeşil " Bu yasaklı ırk köpek cinsi bilinçli veya bilinçsiz onu bilemiyorum ama serbest bırakılıyor. Aynı pitbullun burada iki defa başka köpeklere saldırdığını da gördüm ama üçüncüsünü görmedim. Yan komşum olan dükkan sahipleri sabah geldiklerinde hayvanlarının saldırıya uğradığını fark etti. Kamera kayıtları incelendikten sonra jandarmaya şikayette bulundular. Köpek tespit edilerek buradan alındı. Saldırıya uğrayan 2 yaşındaki erkek rotweiller cinsi köpeğin adı Ateş çok sakin ve dükkanını koruyor. İki yıldır burada bağlı ve saldırgan tavrını görmedim. Uysal ve sakindir. Her köpek gibi yabancı biri yaklaştığında havlar" dedi.

Pitbull saldırısında kulağından ve sırt kısmından aldığı yaraları veteriner de tedavi edilen 2 yaşındaki Ateş adlı rotweiller cinsi köpek yaraları iyileştikten sonra tekrar atölyeye gelerek bekçilik görevinin başına döndü.

Kaynak: İHA