Pitbull'un saldırdığı köpek görevinin başında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pitbull'un saldırdığı köpek görevinin başında

Pitbull'un saldırdığı köpek görevinin başında
08.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:24

Pitbull'un saldırdığı köpek görevinin başında Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yetiştirilmesi yasaklı ırklar arasında gösterilen 'pitbull' cinsi köpek, dükkan önünde zincirle bağlı olan 2 yaşındaki köpeğe saldırdı.

Pitbull'un saldırdığı köpek görevinin başında

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yetiştirilmesi yasaklı ırklar arasında gösterilen 'pitbull' cinsi köpek, dükkan önünde zincirle bağlı olan 2 yaşındaki köpeğe saldırdı. Pitbull cinsi köpek gözetim altına alınırken, saldırıya uğrayan Rotweiller cinsi köpek iyileşerek kaldığı yerden dükkan önünde beklemeye başladı.

21 Mart'ta Marmaris'e bağlı Taşhan mevkiinde bulunan Taşhan Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden Muhammet A.'nın atölyesinin önüne bağladığı 2 yaşındaki rotweiller cinsi köpeğe, Kubilay Ö.'nün gezdirmeye çıkardığı bir arkadaşına ait olan pitbull cinsi köpek saldırdı.

Ertesi sabah saatlerinde atölyesini açmaya gelen Muhammet A., köpeğinin yaralı olduğunu fark edip, veterinere götürdü. Köpek tedavi edildikten sonra sahibine teslim edilirken, iş yerindeki güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen Muhammet A. Görüntüleri izleyince şok oldu. Görüntülerin tamamını izleyen Muhammet A., ardından jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığının başlattığı soruşturma kapsamında pitbull cinsi köpeğe el konulup, Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Saldırıya uğrayan köpeğin sahibinin yan komşusu Abdullah Yeşil, iki defa pitbull cinsi köpeğin bağlı köpeğe saldırdığına şahit olduğunu söyledi. Yeşil " Bu yasaklı ırk köpek cinsi bilinçli veya bilinçsiz onu bilemiyorum ama serbest bırakılıyor. Aynı pitbullun burada iki defa başka köpeklere saldırdığını da gördüm ama üçüncüsünü görmedim. Yan komşum olan dükkan sahipleri sabah geldiklerinde hayvanlarının saldırıya uğradığını fark etti. Kamera kayıtları incelendikten sonra jandarmaya şikayette bulundular. Köpek tespit edilerek buradan alındı. Saldırıya uğrayan 2 yaşındaki erkek rotweiller cinsi köpeğin adı Ateş çok sakin ve dükkanını koruyor. İki yıldır burada bağlı ve saldırgan tavrını görmedim. Uysal ve sakindir. Her köpek gibi yabancı biri yaklaştığında havlar" dedi.

Pitbull saldırısında kulağından ve sırt kısmından aldığı yaraları veteriner de tedavi edilen 2 yaşındaki Ateş adlı rotweiller cinsi köpek yaraları iyileştikten sonra tekrar atölyeye gelerek bekçilik görevinin başına döndü.

Pitbull'un saldırdığı köpek görevinin başında

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada! Haber
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haber
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı Haber
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Haber
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı Haber
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
13 yaşındaki kızı taciz edip kaçırmaya çalışan 3 şüpheli, mahalleli tarafından dövülerek polise teslim edildi Haber
13 yaşındaki kızı taciz edip kaçırmaya çalışan 3 şüpheli, mahalleli tarafından dövülerek polise teslim edildi
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 392,3 liradan işlem görüyor
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 392,3 liradan işlem görüyor
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor
Vatandaşın yılan merakı koronavirüs korkusunun önüne geçti
Vatandaşın yılan merakı koronavirüs korkusunun önüne geçti
Denize atlayıp intihar etmek isteyen kadını polis kurtardı
Denize atlayıp intihar etmek isteyen kadını polis kurtardı
Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı
Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı
Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı
Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı
Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp 'Polis çağırın' diye bağırdı
Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp "Polis çağırın" diye bağırdı
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci dalga gelebilir
Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci dalga gelebilir
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili...
Ramazan davulcusu 'korona manisi' ile vatandaşları sahura kaldırıyor: Bırakıp git Türkiye'yi, vicdansız korona
Ramazan davulcusu "korona manisi" ile vatandaşları sahura kaldırıyor: Bırakıp git Türkiye'yi, vicdansız korona
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Kırıkkale'de bir kadın 3. kattaki evinin balkonundan düştü
Kırıkkale'de bir kadın 3. kattaki evinin balkonundan düştü
Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek
Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Antwerp, milli kaleci Sinan Bolat ile yollarını ayırdı
Antwerp, milli kaleci Sinan Bolat ile yollarını ayırdı
EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak
EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak
Deneyimli iş insanı Cemal Eğin, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde görev aldı
Deneyimli iş insanı Cemal Eğin, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde görev aldı
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Sibel Can Nur Yerlitaş Ersin Korkut
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Karar Kadın Sabah İntihar
Şu an buradasınız: Pitbull'un saldırdığı köpek görevinin başında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 12:14:35. #1.14#
title