Pitbull'un, bağlı olan 'rotweiller' cinsi köpeğe saldırdığı anlar kamerada

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yetiştirilmesi yasaklı ırklar arasında gösterilen 'pitbull' cinsi köpek, dükkan önünde zincirle bağlı olan 'rotweiller' cinsi köpeğe saldırdı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yetiştirilmesi yasaklı ırklar arasında gösterilen 'pitbull' cinsi köpek, dükkan önünde zincirle bağlı olan 'rotweiller' cinsi köpeğe saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 'pitbull'u gezdirmeye çıkan kişinin tekme atarak kavga eden köpekleri ayırmaya çalışması da yer aldı.

Olay, 20 Mart'ta Marmaris- Muğla Karayolu'nun 11'inci kilometresinde bulunan Taşhan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Muhammet A.'nın dükkanının önüne bağladığı 'rotweiller' cinsi köpeğe, Kubilay Ö.'nün gezdirmeye çıkardığı bir arkadaşına ait olan 'pitbull' cinsi köpek saldırdı. Bir anda ne olduğunu anlamaya çalışan Kubilay Ö., kısa bir süre köpeklerin kavgasını izlemesinin ardından tekme atarak ayırmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Köpeklerin kavgası bir süre sonra kendiliğinden sonlanırken, Kubilay Ö. ise yorgunluktan yerde kalan 'pitbull' cinsi köpeği kucaklayıp, yaralarını kontrol ederek sakinleştirmeye çalıştı. Ardından da kucağındaki pitbull ile uzaklaştı.

DÜKKANI AÇMAYA GELDİ, KÖPEĞİNİN YARALANDIĞINI FARK ETTİSabah saatlerinde dükkanını açmaya gelen Muhammet A., köpeğinin yaralı olduğunu fark edip, veterinere götürdü. Köpek tedavi edildikten sonra sahibine teslim edilirken, iş yerindeki güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen Muhammet A., şok oldu. Görüntülerin tamamını izleyen Muhammet A., ardından jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 'pitbull' cinsi köpeğe el konulup, Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.?'BU TEHLİKEYİ GÜVENLİK KAMERALARINI İZLEYİNCE ŞAHİT OLDUK'

Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklama yapan Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, "Pitbull gibi beslenmesi ve yetiştirilmesi yasak olan hayvanları ilçemizin her bir köşesinde görmek mümkün. Pitbull'un tasması ve ağızlığı olmadan dolaştırılması ayrı bir tehlike. Bu tehlikeyi güvenlik kameralarını izleyince şahit olduk. Ne yazık ki bu tür yasaklı ırklar merdiven altı dediğimiz şekilde üretilerek internetten veya tanıdıklar aracılığıyla satılıyor. Bu tür tehlikeli ırkların satışı yapılmamalı. Sıkı bir denetime tabii tutulmalıdır. Marmaris sokaklarında bu tür tehlikeli türleri dolaştıran çok kişi var" dedi.

Kaynak: DHA