Pitbull saldırısında yaralanan Bahar, taburcu edildi

ANKARA'da beslenmesi yasak olan pitbullun mahallede saldırısı sonucu yaralanan ve bacağından ameliyat olan 2,5 yaşındaki Bahar Dağaşan, hastaneden taburcu edildi. Mahallede başıboş bırakılan pitbull, bıranığa teslim edilirken, sahibini arama çalışmaları ise sürüyor.

Altındağ ilçesinde başıboş gezen pitbull, anneannesiyle markete giden Bahar Dağaşan'a saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda yaralanan küçük kızı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ bacağındaki kas yırtılması nedeniyle ameliyat edilen Dağaşan, bugün taburcu edildi. Baba Ümit Dağaşan, kızının psikolojisinin hala çok kötü olduğunu anlatarak, "Ben bu olayın peşini bırakmayacağım. Bu bizim çocuğumuzun başına geldi; ama başkasının başına gelmesin. Tanımadığım insanlar beni arıyor daha önce başına böyle saldırı gelmiş. Biz hayvanları seviyoruz. Ama yasak olan bir köpeğin insanlar arasında dolaşmasını istemiyoruz. Ben mücadelemi bırakmayacağım. Şu an tek amacımız Bahar'ın kalıcı sorunu olmadan iyileşmesi" dedi.

'ÇOK BÜYÜK BİR İHMAL VAR'Anne Fatma Dağaşan da sorumluların bulunup cezalandırılmasını isteyerek, "Aklımda tek bir soru var; acaba bu pitbullun sahibi o anda çevrede miydi? Ben bu acıyı yaşamak zorunda değilim. Kaza olur 'kader' denir susulur; ama bu çok büyük bir ihmal. Kabul edemiyorum bunu. Bir insanın pitbull sevdası yüzünden kendisini tatmin etmesi yüzünden benim bu acıyı, çocuğumun bu şekilde acı çekmesini kabul edemiyorum. Sahibini bulunmasını istiyorum. Ağızlık takılsın takılmasın ben kabul etmiyorum. Pitbul tehlikeli bir hayvan hiçbir şekilde insan içine çıkarılmaması gerekiyor" diye konuştu.PİTBULl BARINAĞA TESLİM EDİLDİ, SAHİBİ ARANIYORÖte yandan saldırının ardından bölgede polis ekipleri tarafından yakalanan pitbullun sahibi hala bulunamadı. Polis, köpeğin sahibini arama çalışmalarını sürdürürken, beslenmesi ve ticareti yasak olan 4 köpek ırkı arasında yer alan pitbull, barınağa teslim edildi. Pitbull, barınakta yasaklı köpeklerin bulunduğu özel bölüme alındı.'PARA VE HAPİS CEZASI'Avukat Umur Yıldırım, hayvan koruma kanunu kapsamında, pitbull cinsi köpeklerin ticari satışı, reklamı, özendirilmesinin yasak olduğunu, besleyenlere 10 bin TL idari para cezası verildiğini kaydetti. Yıldırım, "Ama bu cins köpeklerin beslenmesi, ticaret yolu ve sahiplenme haricinde bir şekilde kişinin eline geçmişse, ilgili kanun kapsamında yasak değil maalesef. Burada bir yaralama eylemi var. Taksirle mi, ya da kasten mi işlendiği konusunda deliller toplandıktan sonra, hatta şüpheli belirlendikten sonra süreç ilerleyecek. Köpeğin sahibine bir para cezası hükmedilecek. İkinci olarak Türk Ceza Kanunu (TCK) bakımından bir ceza sorumluluğu doğacak. Üçüncü boyutu ise özel hukuk bakımından bir tazminat sorumluluğu doğacaktır. TCK anlamında yaralama ya da 177'ye göre bir hapis cezası görülüyor. Ama önceden bir cezası yoksa bu para cezasına dönüyor. Hatta önceden bir cezası yoksa ve gerekli şartları varsa da, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir" diye konuştu. Avukat Yıldırım, sahibinin bulunmaması durumunda hayvanın artık devletin gözetiminde barınakta hayatını idame ettireceğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR