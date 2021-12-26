Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline başlandı (6) - Haberler
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Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline başlandı (6)

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline başlandı (6)
Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran - Haberler | Sağlık

AMELİYATTAN İLK Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Asiye Ateş'in 4 saat süren başarılı ameliyatının ardından operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, ameliyat esnasında çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

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AMELİYATTAN İLK

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Asiye Ateş'in 4 saat süren başarılı ameliyatının ardından operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, ameliyat esnasında çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta dünyada ilk kadavradan rahim naklini, Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda görev yapan ekibin Asiye Ateş'i ameliyat ettiği an paylaşıldı.Prof. Dr. Ömer Özkan fotoğrafı, 'En güzel pazar' ifadesiyle paylaştı.


Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye en kısa sürede doku nakli yapılacak

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye en kısa sürede doku nakli yapılacak

Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran - Son Dakika Haberleri

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