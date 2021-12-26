Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline başlandı - Haberler
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Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline başlandı

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline başlandı Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından doku nakline başlandı.

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ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline başlandı

ANTALYA - Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından doku nakline başlandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık günü 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Ateş, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilmişti. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Asiye'nin dün Antalya'ya sevkine karar verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ateş'in tedavisini Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın takip etmesini istedi. Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği hava ambulansıyla Gaziantep'ten Antalya Havalimanı'na getirilen küçük Asiye, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Küçük kıza Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından doku nakline başlandığı öğrenildi.

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline başlandı

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline başlandı

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