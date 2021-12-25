Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Antalya'ya sevk edildi (3)

GAZİANTEP (DHA) - BAKAN GÜL: ADLİ VE HUKUKİ YAPILMASI GEREKEN YAPILACAK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asya Ateş'i Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Asiye'yi tedavi için Antalya'ya uğurlayan Bakan Gül, "Adli ve hukuki anlamda yapılması gereken ne varsa yapılacaktır ama hiçbir insanımızı, çocuğumuzu sokakta başıboş olanlar tehdit etmemeli" dedi.

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