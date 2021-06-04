SİVAS PİTBULL SALDIRISINA UĞRAYAN ÇOCUK YARALANDI
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SİVAS PİTBULL SALDIRISINA UĞRAYAN ÇOCUK YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, ağabeyi Y.D.'nin yetiştirdiği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan A.E.D. (5), hafif yaralandı.

SİVAS'ta, ağabeyi Y.D.'nin yetiştirdiği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan A.E.D. (5), hafif yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kılavuz Mahallesi 80'inci Yüzyıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Y.D'ye ait pitbul cinsi köpek, bulvar üzerinde kardeşi A.E.D.'ye saldırdı. A.E.D. köpeğin saldırısı sonucu kasığından hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.E.D ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. A.E.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Köpek ise bölgede bulunan 3 katlı bir apartmanın bahçesine bağlı halde polis ekipleri tarafından bulundu. Saldırgan köpek Sivas Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri tarafından hayvan barınağına götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, köpeğin sahibi Y.D. hakkında tutanak tutuldu.

SİVAS PİTBULL SALDIRISINA UĞRAYAN ÇOCUK YARALANDI
SİVAS PİTBULL SALDIRISINA UĞRAYAN ÇOCUK YARALANDI
SİVAS PİTBULL SALDIRISINA UĞRAYAN ÇOCUK YARALANDI
SİVAS PİTBULL SALDIRISINA UĞRAYAN ÇOCUK YARALANDI
SİVAS PİTBULL SALDIRISINA UĞRAYAN ÇOCUK YARALANDI
SİVAS PİTBULL SALDIRISINA UĞRAYAN ÇOCUK YARALANDI
SİVAS PİTBULL SALDIRISINA UĞRAYAN ÇOCUK YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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