Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babasını duyan Demet Akalın, hemen harekete geçti

GAZİANTEP (Snob Magazin) -

Gaziantep 'te yaşayan dört yaşındaki Asiye Ateş, oturduğu sitenin bahçesinde, aynı sitenin yöneticilerinin iki pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmış ve Türkiye ayağa kalkmıştı.

Ağır yaralanan küçük asiye için tüm imkanlar seferber edildi. Minik Asiye'nin hastanedeki tedavisi sürerken, babası Hüseyin Ateş, tüm bunların ardından bir şok daha yaşadı.

Ateş Ailesi hem oturdukları daireden çıkarıldı hem de baba Hüseyin Ateş işini kaybetti. Yaşadığı mağduriyeti anlatan Hüseyin Ateş, hastanede yaptığı açıklamada; "Ne yapacağımı bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişmelerden sonra devreye Demet Akalın girdi. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Akalın, ailenin bir yıllık kirasını ödeyebileceğini açıkladı. Ünlü şarkıcı, paylaşımında; "Kime şikayet etsek ki bilemedim ne günah ya. Ev tutsun en güzel yerden ben 1 senelik kirasını öderim! Sayın Şahin altında kalmaz yeni bir iş bulur. Gerçekten ne ara bu kadar kötü oldunuz hem suçlu hem güçlü yazık size" dedi.