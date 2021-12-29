Pitbull saldırısı sonrası tedavisi süren Asiye'den ilk kareler
Pitbull saldırısı sonrası tedavisi süren Asiye'den ilk kareler Milletvekillerinden pitbull saldırısına uğrayan Asiye'ye ziyaret.
Pitbull saldırısı sonrası tedavisi süren Asiye'den ilk kareler
Milletvekillerinden pitbull saldırısına uğrayan Asiye'ye ziyaret
Sokak Hayvanlarının toplanması ve barınaklara gönderilmesi kararını doğru buluyor musunuz? #SokakHayvanları | #Barınak— Haberler (@Haberler) December 28, 2021
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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