Pitbull saldırısı sonrası tedavisi süren Asiye'den ilk kareler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pitbull saldırısı sonrası tedavisi süren Asiye'den ilk kareler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pitbull saldırısı sonrası tedavisi süren Asiye'den ilk kareler Milletvekillerinden pitbull saldırısına uğrayan Asiye'ye ziyaret.

Pitbull saldırısı sonrası tedavisi süren Asiye'den ilk kareler

Milletvekillerinden pitbull saldırısına uğrayan Asiye'ye ziyaret

Bir pitbull dehşeti daha! Bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı, o anlar kamerada

Bir pitbull dehşeti daha! Bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı, o anlar kamerada

 Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye'den annesine yürek yakan soru: Yüzüm iyileşecek mi?

Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye'den annesine yürek yakan soru: Yüzüm iyileşecek mi?

 Pitbull saldırısında yaralanan genç, köpeğin sahibini suçladı: Kışkırtmak için 'Tut' deyince saldırdı

Pitbull saldırısında yaralanan genç, köpeğin sahibini suçladı: Kışkırtmak için 'Tut' deyince saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title