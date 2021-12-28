Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye uyandırıldı (3)

'SOLUNUM CİHAZINDAN AYIRILDI'

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Asiye Ateş'in son sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. Çete, Asiye'nin uyandırıldığını belirterek, "Hastamızın genel durumu iyi. Uyandırıldı ve solunum cihazından ayırıldı. Yoğun bakımda takibi devam ediyor. Stabil seyretmesi durumunda ilerleyen günlerde yoğun bakım ünitesinden servis takibine alınacaktır" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Son Dakika Haberleri

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