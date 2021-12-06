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Pitbull kolunu kopartıyordu

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Pitbull kolunu kopartıyordu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, başıboş pitbullun saldırısına uğrayan genç yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, başıboş pitbullun saldırısına uğrayan genç yaralandı.

Olay, Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Doğukan S.'ye (18) başıboş pitbull saldırdı. Köpeğin sol kolunu ısırdığı gencin bağırışlarını duyan çevredeki vatandaşlar, olaya müdahale ettiler. Vatandaşların ürkütmesiyle köpek, kaçarak uzaklaştı. Sol kolundan yaralanan genç ise olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saldırı sonucu yaralar oluşan gencin kolu, sargı beziyle sarılarak tedavi uygulandı. Kuduz aşısı uygulanan genç taburcu edildi. Polis ekipleri başıboş pitbull cinsi köpeği bulup, belediye ekiplerince Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezine alınması için çalışma başlattılar.

(Salih Bilal Aslan/ İHA)

Pitbull kolunu kopartıyordu

Pitbull kolunu kopartıyordu

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