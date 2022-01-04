PİTBULL İLE SOKAKTA YAKALANDI; 14 BİN 982 LİRA CEZA KESİLDİ

FATİH, İSTANBUL (DHA) - SİVAS'ta sokakta pitbull cinsi köpek gezdiren Eren B.'ye (16) 14 bin 982 lira para cezası uygulandı. El konulan köpek, hayvan barınağına götürüldü.

Fatih Mahallesi 58'inci Sokak'ta okul çevrelerinde pitbull köpeği gezdirildiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, bölgeye gitti. Ekipler, Eren B.'nin elinde pitbull ile gezdiğini fark etti. Hayvanı yeni sahiplendiğini söyleyen Eren B.'ye yasaklı köpek bulundurmak ve okul çevrelerinde gezdirme gerekçesiyle 14 bin 982 lira para cezası uygulandı. Köpek, bölgeye çağırılan Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait hayvan ambulansı ile teslim alınarak barınağa götürüldü.