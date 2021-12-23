PİTBULL DEHŞETİNDE GÖZALTI SAYISI 6'YA ÇIKTI - Haberler
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PİTBULL DEHŞETİNDE GÖZALTI SAYISI 6'YA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziantep'te Asiye Ateş'in, site bahçesinde Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayarak, ağır yaralanmasının ardından gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki sorgusu tamamlandı.

GAZİANTEP (DHA) - Gaziantep'te Asiye Ateş'in, site bahçesinde Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayarak, ağır yaralanmasının ardından gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki sorgusu tamamlandı. İfade işlemleri biten 3'ü kadın 6 şüpheli, jandarma eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

PİTBULL DEHŞETİNDE GÖZALTI SAYISI 6'YA ÇIKTI

PİTBULL DEHŞETİNDE GÖZALTI SAYISI 6'YA ÇIKTI

PİTBULL DEHŞETİNDE GÖZALTI SAYISI 6'YA ÇIKTI

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