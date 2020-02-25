Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı
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Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı

Pitbulların ağaca bağlı köpeğe saldırması ve kurtarmaya çalışna vatandaşalr dığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıması Yaralı köpekten görüntü MANİSA - Manisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

25.02.2020 13:07 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:09
Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı

Pitbulların ağaca bağlı köpeğe saldırması ve kurtarmaya çalışna vatandaşalr

dığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıması

Yaralı köpekten görüntü - 'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı
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