Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı
Pitbulların ağaca bağlı köpeğe saldırması ve kurtarmaya çalışna vatandaşalr dığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıması Yaralı köpekten görüntü MANİSA - Manisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
25.02.2020 13:07 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:09
Pitbulların ağaca bağlı köpeğe saldırması ve kurtarmaya çalışna vatandaşalr
dığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıması
Yaralı köpekten görüntü MANİSA - Manisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kaynak: AA