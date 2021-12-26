Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 13 yaşındaki çocuk yaralandı - Haberler
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Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 13 yaşındaki çocuk yaralandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 13 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk yaralandı.

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PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 13 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk yaralandı.

Zeytinköy Mahallesi Kozlupınar Caddesi'nde pitbullun saldırısına uğrayan İran uyruklu Armin Darban Jafeti, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kasık bölgesinden yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, köpeğin sahibi İran uyruklu M.A'yı (24) gözaltına aldı.

Köpek ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı ekiplerince gözetim altına alındı.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde sokakta yürüyen çocuğun köpek tarafından ısırılması yer alıyor.

Armin Darban Jafeti, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin saldırısına uğradığı için çok korktuğunu belirterek, "Arkadaşımın evinden geliyordum. Aşağıdaki çöp kovasının orada adam köpeğine yemek verecekmiş. Köpek salınmıştı ve hiçbir önlemi yoktu. Köpek, ilk kedileri kovaladı. Ondan sonra hemen üzerime geldi. Üzerime zıpladı ve ayağımı çektiğim için çok ısırmadı. Hemen yan komşuların bahçesine sığındım." diye konuştu.

Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 13 yaşındaki çocuk yaralandı

Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 13 yaşındaki çocuk yaralandı

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AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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