"Pitbull" cinsi köpeğin kulaklarını kestiği iddia edilen sahibine para cezası
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"Pitbull" cinsi köpeğin kulaklarını kestiği iddia edilen sahibine para cezası

19.01.2021 09:27 | Son Güncelleme: 19.01.2021 09:30

Iğdır'da "pitbull" cinsi bir köpeğin kulaklarını kestiği iddia edilen sahibine 11 bin 467 lira ceza kesildi.

Iğdır'da "pitbull" cinsi bir köpeğin kulaklarını kestiği iddia edilen sahibine 11 bin 467 lira ceza kesildi.

Köpeğinin kulaklarını kesip sosyal medyadan paylaştığı öne sürülen M.R.A'nın, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adresi tespit edildi.

Adrese polis ekipleriyle giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, köpeğin sahibi M.R.A'ya 11 bin 467 lira ceza uyguladı.

Pitbull cinsi köpeğe de el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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