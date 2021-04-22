Pitbull cinsi köpeği bıçaklayan şahıslar, sahibini de dövdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pitbull cinsi köpeği bıçaklayan şahıslar, sahibini de dövdü

Pitbull cinsi köpeği bıçaklayan şahıslar, sahibini de dövdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Iğdır'da Pitbull cinsi köpeği ile kent merkezinde gezen vatandaşı döven kimliği belirsiz kişi veya kişiler köpeği de bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Iğdır'da Pitbull cinsi köpeği ile kent merkezinde gezen vatandaşı döven kimliği belirsiz kişi veya kişiler köpeği de bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'da Pitbull cinsi köpeği ile kent merkezinde gezen Ferdi Gülten isimli şahıs kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğradı. Pitbull cinsi köpeğini 14 Kasım Mahallesinde gezdirmeye çıkaran ve saldırıya uğrayan Gültekin'i döven şahıslar köpeği de vahşice bıçakladı. Kavga haberi üzerine olay yerine giden ekipler, Ferdi Gülten ve Pitbull cinsi köpeği yerde kanlar içinde buldu. Ferdi Gültekin, kendisine saldıran şahısları tanımadığını ve ansızın saldırdıklarını belirtti. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler, köpeği hayvan barınağına götürerek bıçaklanan köpeği tedavi altına aldı. İlk müdahalesi yapılan Pitbull cinsi köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Pitbull cinsi köpek beslediği gerekçesiyle 10 bin 434 lira ceza kesildi"

Ekipler, ifadesi alınmak üzere emniyete götürdükleri Ferdi Gülten'e bulundurulması ve sahiplenilmesi yasak olan Pitbull cinsi köpek beslediği için 10 bin 434 lira para cezası kesti. Polis Pitbull cinsi köpeğe el koyarken, Ferdi Gülten'e saldıran ve köpeği bıçaklayan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. - IĞDIR

Pitbull cinsi köpeği bıçaklayan şahıslar, sahibini de dövdü
Pitbull cinsi köpeği bıçaklayan şahıslar, sahibini de dövdü
Pitbull cinsi köpeği bıçaklayan şahıslar, sahibini de dövdü
Pitbull cinsi köpeği bıçaklayan şahıslar, sahibini de dövdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

IĞDIR PİTBULLU BIÇAKLAYIP, SAHİBİNİ DÖVDÜLER
IĞDIR PİTBULLU BIÇAKLAYIP, SAHİBİNİ DÖVDÜLER
Eşini 38 yerinden bıçaklayan cani koca, hakimin sorusuna verdiği cevapla kimseyi inandıramadı
Eşini 38 yerinden bıçaklayan cani koca, hakimin sorusuna verdiği cevapla kimseyi inandıramadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut
Magazin Hadise Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Toprak Sergen
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pitbull cinsi köpeği bıçaklayan şahıslar, sahibini de dövdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 11:33:25. #1.14#

title