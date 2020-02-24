24.02.2020 21:35 | Son Güncelleme: 24.02.2020 21:35

Pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne, 180 kişinin yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin adliyeye sevk edilen uçağın kaptan pilotu M.A., "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA