Pistten çıkan uçaktaki yolcular o anları anlattı
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Pistten çıkan uçaktaki yolcular o anları anlattı

Yolcuların Terminal binasındaki görüntüleri Kazazede yolcular ile röportaj Pistten çıkan uçağın görüntüleri İSTANBUL - Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı.

07.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:38

Yolcuların Terminal binasındaki görüntüleri

Kazazede yolcular ile röportaj

Pistten çıkan uçağın görüntüleri

İSTANBUL - Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı. Uçağı kurtarma çalışmaları devam etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Pistten çıkan uçaktaki yolcular o anları anlattı
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