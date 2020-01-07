Pistten çıkan uçaktaki yolcular o anları anlattı
Yolcuların Terminal binasındaki görüntüleri Kazazede yolcular ile röportaj Pistten çıkan uçağın görüntüleri İSTANBUL - Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı.
07.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:38
Yolcuların Terminal binasındaki görüntüleri
Kazazede yolcular ile röportaj
Pistten çıkan uçağın görüntüleri
İSTANBUL - Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı. Uçağı kurtarma çalışmaları devam etti.
Kaynak: AA