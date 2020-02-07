Pistten çıkan uçaktaki valizler sahiplerine teslim ediliyor
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçağın yolcularına ait valizler, sahiplerine teslim edilmeye başlandı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçağın yolcularına ait valizler, sahiplerine teslim edilmeye başlandı.
Pegasus Hava Yollarının İzmir-İstanbul seferini yapan ve 5 Şubat'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçağın enkazından toplanan valiz ve kişisel eşyalar, havalimanının terminal binasına getirildi.
Valiz ve kişisel eşyalar, havalimanı içindeki kayıp eşya ofisinden sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Kişisel eşya ve valizlerini almak isteyen yolcuların hava yolu şirketiyle bağlantı kurmaları istendi.