Pistten çıkan uçaktaki valizler sahiplerine teslim ediliyor
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Pistten çıkan uçaktaki valizler sahiplerine teslim ediliyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçağın yolcularına ait valizler, sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

07.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:02
Pistten çıkan uçaktaki valizler sahiplerine teslim ediliyor

Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçağın yolcularına ait valizler, sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Hava Yollarının İzmir-İstanbul seferini yapan ve 5 Şubat'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçağın enkazından toplanan valiz ve kişisel eşyalar, havalimanının terminal binasına getirildi.

Valiz ve kişisel eşyalar, havalimanı içindeki kayıp eşya ofisinden sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Kişisel eşya ve valizlerini almak isteyen yolcuların hava yolu şirketiyle bağlantı kurmaları istendi.

Kaynak: AA
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