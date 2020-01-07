Pistten çıkan uçağın yolcuları böyle tahliye edildi
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Pistten çıkan uçağın yolcuları böyle tahliye edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı.

07.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:59
Pistten çıkan uçağın yolcuları böyle tahliye edildi

Havalimanı'na iniş yapan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı. Yolcular şişme kaydıraklarla uçaktan tahliye edilip güvenli alana götürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Shadjah-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 09.05 sıralarında iniş sırasında pistten çıktı. Toprak alanda duran uçağın yolcuları bir süre uçağın içerisinde bekledi. Yolcular daha sonra şişme kaydıraklarla uçaktan tahliye edilerek havalimanında güvenli bölgeye alındı.


Yolcuların tahliye edildiği anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yolcuların uçağın yanında panikle bekledikleri görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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