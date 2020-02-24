Pistten çıkan uçağın kaptan pilotuna tutuklama talebi (1)
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Pistten çıkan uçağın kaptan pilotuna tutuklama talebi (1)

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne neden olan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan,, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

24.02.2020 18:34 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:34
Pistten çıkan uçağın kaptan pilotuna tutuklama talebi (1)
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne neden olan uçağın kaptan pilotu ,, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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