PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN KAPTAN PİLOTUNA TUTUKLAMA TALEBİ (1)
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PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN KAPTAN PİLOTUNA TUTUKLAMA TALEBİ (1)

Halil Yılmaz / İstanbul DHASabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne neden olan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan,, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

24.02.2020 18:33 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:33
PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN KAPTAN PİLOTUNA TUTUKLAMA TALEBİ (1)

/ DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne neden olan uçağın kaptan pilotu ,, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Pilotun adliyeye sevk edilemesi


Kaynak: DHA
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