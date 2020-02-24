PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN KAPTAN PİLOTUNA TUTUKLAMA TALEBİ (1)
Halil Yılmaz / İstanbul DHASabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne neden olan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan,, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
24.02.2020 18:33 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:33
Halil Yılmaz/ İstanbul DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne neden olan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan,, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü:---------
-Pilotun adliyeye sevk edilemesi
Kaynak: DHA