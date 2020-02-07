Pistten çıkan uçağın enkazının kaldırılması bekleniyor
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Pistten çıkan uçağın enkazının kaldırılması bekleniyor

3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası uçağın enkazının kaldırılması bekleniyor.

07.02.2020 10:43 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:45
Pistten çıkan uçağın enkazının kaldırılması bekleniyor

3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası uçağın enkazının kaldırılması bekleniyor.

Semih ÇALIŞKAN - Harun UYANIK - Can EROK - İSTANBUL, ()

Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası uçağın enkazının kaldırılması bekleniyor. saatlerinde enkazın bulunduğu alana gelen iş makineleri uçağın enkazını kaldıracak vincin alana gelebilmesi için getirilen topraklarla yolu düzeltti. Enkazın bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri de sürüyor. Uçağın bulunduğu alan ve araçların kullandığı yolun arası yeşil brandalarla kapatılırken, güvenlik güçleri çalışma yapan ekipler dışında kimseyi uçağın enkazına yaklaştırmıyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Pistten çıkan uçağın enkazının kaldırılması bekleniyor
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