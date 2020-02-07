PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN ENKAZININ KALDIRILMASI BEKLENİYOR
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PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN ENKAZININ KALDIRILMASI BEKLENİYOR

3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası uçağın enkazının kaldırılması bekleniyor.

07.02.2020 10:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:26
PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN ENKAZININ KALDIRILMASI BEKLENİYOR

3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası uçağın enkazının kaldırılması bekleniyor. 

: Semih ÇALIŞKAN - Harun UYANIK - Can EROK - İSTANBUL,  

Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası uçağın enkazının kaldırılması bekleniyor. Sabah saatlerinde enkazın bulunduğu alana gelen iş makineleri uçağın enkazını kaldıracak vincin alana gelebilmesi için getirilen topraklarla yolu düzeltti. Enkazın bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri de sürüyor. Uçağın bulunduğu alan ve araçların kullandığı yolun arası yeşil brandalarla kapatılırken, güvenlik güçleri çalışma yapan ekipler dışında kimseyi uçağın enkazına yaklaştırmıyor. 

Görüntü Dökümü 

------------Ekiplerin çalışmaları-Uçak enkazından görüntüler-Güvenlik önlemleri-Detay görüntüler   

 


Kaynak: DHA
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