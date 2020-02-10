Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor (2)
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Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor (2)

Enkazda yürütülen çalışmalardan detaylar İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazının parçalara ayrılıp kaldırılması çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

10.02.2020 18:25 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:27
Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor (2)

Enkazda yürütülen çalışmalardan detaylar Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazının parçalara ayrılıp kaldırılması çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor (2)
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