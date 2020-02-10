Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor
Enkazda yürütülen çalışmalardan detaylar İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazının parçalara ayrılıp kaldırılması çalışmaları 3. gününde devam ediyor.
10.02.2020 17:23 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:26
Enkazda yürütülen çalışmalardan detaylar İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazının parçalara ayrılıp kaldırılması çalışmaları 3. gününde devam ediyor.
Kaynak: AA