Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor

07.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:56

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Pegasus Hava Yollarının İzmir-İstanbul seferini yapan ve 5 Şubat saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları kapsamında, olay yerindeki toprak yol düzeltiliyor.

Ekiplerin, hafriyat kamyonundan dökülen toprak ve taşları kepçeyle düzelterek yolu daha düzgün hale getirmesinin ardından enkaz parçalanmaya başlanacak. Uçağın parçalanıp kaldırılma aşamasında kullanılacak vincin çamura batmasını engellemek için de düzeltilen yola mıcır dökülecek.

ABD'den gelecek, aralarında Boeing teknik ekibinin de yer alacağı 11 kişilik heyetin yarın enkaz alanında incelemelerde bulunacağı öğrenildi. ABD heyetinin incelemelerini tamamlamasının ardından, uçak parçalara ayrılarak vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırılacak.

Enkaz kaldırma çalışmalarının, pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor. Polis ve jandarma görevlilerinin de bulunduğu çalışma alanında, enkazda herhangi bir yangın çıkması riskine karşın bir itfaiye aracı da hazır bekletiliyor.

Kaynak: AA