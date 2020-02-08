PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN ENKAZI KALDIRILMAYA BAŞLANDI

08.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:58

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/ SABİHA Gökçen Havalimanı'nında pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası incelemelerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Sabah saatlerinde enkazın bulunduğu alana

Amerika Birleşik Devletleri'nden 11 kişilik heyet gelmiş ve incelemelerde bulunmuştu. Aralarında Boeing teknik ekibinin de yer aldığı heyetin incelemelerinin sona ermesinin ardından enkazın kaldırma çalışmaları başlatıldı. Öncelikle uçağın kuyruk bölümüne itfaiye merdiveniyle çıkan ekipler enkazı kaldırmak için halat bağladı. Ekipler daha sonra uçağın başka bölümlerinde de aynı işlemi yaptı. Ekiplerin uçak enkazı kaldırmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü: -----------------Uçağın enkazı-Ekiplerden görüntü-Ekiplerin itfaiye merdiveniyle uçağın kuyruk bölümüne çıkmaları-Kuyruk bölümüne halat bağlamaları-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA