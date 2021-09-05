SPOR Pistteki görevliye motosiklet çarptı
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SPOR Pistteki görevliye motosiklet çarptı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pistteki görevliye motosiklet çarptıAta SELÇUK / AFYONKARAHİSAR (DHA) - Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8'inci etabı Türkiye'de koşulan Dünya Gençler Şampiyonası (MX2) 2'nci yarışında kaza yaşandı.

Pistteki görevliye motosiklet çarptı

Ata SELÇUK/ AFYONKARAHİSAR (DHA) - Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8'inci etabı Türkiye'de koşulan Dünya Gençler Şampiyonası (MX2) 2'nci yarışında kaza yaşandı.

Kawasaki'den Mathys Boisrame, 1. rampada dengesini kaybederek motosikletten düştü. Boisrame'nin motoru, 1. rampadaki dönüşte görev yapan Türkiye Motosiklet Federasyonu'nda (TMF) görev yapan görevlisi bir kadına çarptı. Görevliye ilk müdahale pistin hemen yanında bulunan sağlık ekipleri tarafından yapılırken, sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TMF yetkilileri kazazede ile yakından ilgilenirken, hastaneye kaldırılan görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SPOR Pistteki görevliye motosiklet çarptı
SPOR Pistteki görevliye motosiklet çarptı
SPOR Pistteki görevliye motosiklet çarptı
SPOR Pistteki görevliye motosiklet çarptı
SPOR Pistteki görevliye motosiklet çarptı
SPOR Pistteki görevliye motosiklet çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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