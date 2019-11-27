Pistte Son Randevu Ülkü Park'ta

27.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:20

Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından organize edilecek hafta sonu, Maxi, Süper ve Super Production olmak üzere 3 ayrı kategoride gerçekleştirilecek.

Saat 11.30'dan itibaren tüm gruplarda ikişer yarış koşulacağı etkinlik, yarış aralarında yapılacak olan Volkicar ve drift gösterileriyle renklenecek.

Kaynak: Bültenler